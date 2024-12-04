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16:24, 4 декабря 2024Экономика

Россияне оценили доход от сдачи жилья в аренду

Level Group: 28 % россиян сдача жилья в аренду не приносит много денег
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Почти треть (28 процентов) арендодателей в России считают, что сдача квартиры в аренду не приносит им большого дохода. Об этом собственники рассказали в ходе опроса Level Group, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом большинство собственников, которые покупали инвестиционную квартиру в ипотеку, полностью покрывают платеж за счет аренды. Так, 41 процент респондентов ежемесячно выплачивают по ипотеке от 40 до 50 тысяч рублей. В то же время 31 процент получает со сдачи жилья от 40 до 60 тысяч рублей, а 33 процента — от 60 до 80 тысяч рублей.

Чаще всего россияне, использующие ипотеку или маткапитал для покупки инвестиционного жилья, выбирают студии и однокомнатные квартиры. Интересно, что каждый десятый россиянин, имеющий собственную жилплощадь, живет в съемной квартире.

Ранее россиянам посоветовали проверить проводку перед сдачей квартиры в аренду.

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