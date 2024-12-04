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07:42, 4 декабря 2024Экономика

Россияне задолжали за электричество

Минстрой: задолженность россиян за электроэнергию выросла до 344,9 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Задолженность россиян за электроэнергию на 1 октября 2024 года выросла до 344,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на документы Минстроя сообщает газета «Известия».

С начала года долги граждан за электричество выросли на 23,1 миллиарда рублей (плюс семь процентов). Больше всего должников проживает в Центральном федеральном округе (ЦФО) — его показатель составляет 75,1 миллиарда рублей (21,8 процента общей суммы долга), из которых просрочка свыше одного месяца — 44,5 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе цифры составляют 60,7 и 35,2 миллиарда рублей соответственно. Одним из самых проблемных регионов по-прежнему остается Северо-Кавказский, где задолженность по оплате поставленной электроэнергии составляет в среднем почти шесть месяцев.

Основную часть долгов — 142,5 миллиарда рублей (41,3 процента) накопили граждане, муниципальные организации (например, школы и детсады) и предприятия.

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По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, долги за уже поставленную электроэнергию создают риски для инфраструктуры, которая лишается средств для модернизации. Долги россиян могли бы частично компенсировать потребности компаний, эти деньги можно направить на заработные платы работникам, расходные материалы и инвестпроекты.

«Получить долги от физических лиц, в принципе, возможно, ведь у снабжающих организаций есть механизм отключения граждан за неуплату по счетам за электричество. С первого дня возникновения долга они предупреждают неплательщика об ограничении поставок электричества, а затем и отключают квартиру от него. Некоторые проблемы здесь есть: люди не живут, к примеру, в инвестиционных квартирах, либо надолго покидают свое жилище, но в целом такой подход работает», — отметила она.

Ранее стало известно, что около 880 человек из 74 населенных пунктов Калининского округа Тверской области в течение двух недель продолжают оставаться без света. По словам главы местной администрации Сергея Румянцева, причиной стал снежный циклон, и такое массовое отключение электричества в округе произошло впервые. Он объяснил, что деревья в лесах накрыли собой линии электропередачи (ЛЭП). При этом охранная зона ЛЭП уже расчищена.

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Из 74 населенных пунктов 21 подключены к генераторам. В двух населенных пунктах частично нет электричества. Для жителей организовали пункты обогрева и временного размещения. В сами населенные пункты подвозят воду.

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