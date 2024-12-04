Россиянин напал с ножом на соседку ради украшений

В ЯНАО мужчина напал с ножом на соседку ради комплекта украшений

В Ямало-Ненецком автономном округе 53-летний местный житель напал с ножом на соседку ради драгоценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 сентября в Тарко-Сале мужчина с ножом подошел к знакомой и потребовал отдать ему деньги. Затем он схватил женщину за волосы и повел на ее дачный участок. Там он угрожал пострадавшей, проник в ее дом и похитил комплект украшений на 121 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением с жилище») УК РФ. Россиянин арестован.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали банду подростков, которые напали на сверстника и отобрали у него 410 рублей.