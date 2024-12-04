Россиянин назвал бывшего заключенного петухом и получил три удара ножом

Бывший заключенный убил ножом жителя Донбасса, назвавшего его петухом

Бывший заключенный трижды ударил ножом дончанина, который назвал его петухом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, накануне между мужчинами произошел конфликт: одному из них не понравилась манера общения собеседника, а другому — высказанные в ответ замечания. Тогда потерпевший назвал оппонента петухом, началась потасовка.

Через некоторое время после того, как мужчины разошлись, бывший заключенный вернулся к обидчику, три раза ударил его ножом и попытался сбежать. Потерпевший не выжил.

Злоумышленника задержали полицейские. Предварительно, ранее он был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе 53-летний местный житель напал с ножом на соседку ради драгоценностей.