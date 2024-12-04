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12:48, 4 декабря 2024Путешествия

Россиянин под наркотиками напал на полицейского во время полета в Москву

«Авиаторщина»: россиянин под наркотиками напал на полицейского на рейсе в Москву
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Пассажир напал на попутчика, который оказался полицейским, на рейсе российской авиакомпании из Сочи в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что во время полета россиянин Дмитрий В. встал со своего места и направился к аварийному выходу. При этом мужчина держал в руке стеклянную бутылку с водой, ругался матом и вел себя неадекватно. По предварительным данным, он был под наркотиками.

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Попутчики принялись успокаивать Дмитрия и попытались отобрать у него бутылку. В итоге мужчина набросился на одного из них, не зная, что тот — сотрудник полиции. Правоохранитель усмирил дебошира, связал его ремнями и отвел на заднюю кухню. Там на него надели наручники и усадили обратно на его место.

Дальнейший полет россиянин провел под наблюдением экипажа. После посадки в Шереметьево полицейский передал его своим коллегам.

В ноябре пассажир другой российской авиакомпании, «Уральские авиалинии», напился во время рейса, устроил дебош в самолете и разгромил салон. Он угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье и бросался на попутчиков.

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