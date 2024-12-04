Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 4 декабря 2024Россия

Россиянин попал под обстрел со стороны Украины

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны Украины мирном жителе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

При обстреле Белгородской области со стороны Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино, отметил глава области.

«Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу № 2 Белгорода», — пояснил губернатор.

При атаке противника повреждения получили десять частных домовладений, а также легковой автомобиль, находящийся на парковке.

В ночь на среду, 4 декабря, ВСУ выпустили по шести регионам России 24 дрона. Шесть беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областями. Информацию о пострадавших и разрушениях на земле в российском ведомстве не привели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк резко повысил курс рубля

      Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

      Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

      В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

      Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

      Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

      В МИД России заявили о несовместимых позициях Киева и Москвы

      В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше