Россиянин попал под обстрел со стороны Украины

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны Украины мирном жителе

При обстреле Белгородской области со стороны Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино, отметил глава области.

«Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу № 2 Белгорода», — пояснил губернатор.

При атаке противника повреждения получили десять частных домовладений, а также легковой автомобиль, находящийся на парковке.

В ночь на среду, 4 декабря, ВСУ выпустили по шести регионам России 24 дрона. Шесть беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областями. Информацию о пострадавших и разрушениях на земле в российском ведомстве не привели.