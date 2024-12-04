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20:00, 4 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за призывы к насилию над евреями

В Удмуртии суд приговорил мужчину за призывы к насилию над евреями
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Удмуртии суд приговорил 45-летнего местного жителя к одному году лишения свободы условно за призывы к насилию по отношению к евреям. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). У него изъяли телефон и запретили в течение года писать комментарии. Осужденный раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел его награды и благодарственные письма, а также наличие маленького ребенка.

По версии следствия, в апреле 2020 года подсудимый написал комментарий в одной из групп во «ВКонтакте», в котором призывал к насилию против евреев.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который распространял в сети призывы к насилию против русских.

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