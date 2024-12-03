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16:13, 3 декабря 2024Силовые структуры

Мужчина призывал к насилию против русских и стал фигурантом дела

Жителю Ялты грозит до 5 лет колонии за призывы к насилию против русских
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который распространял в сети призывы к насилию против русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения опубликовал в соцсетях материалы, содержащие призывы к насилию над русскими. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фигуранту грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали жителя Ярославля, который публично оправдывал террористическую деятельность, а также призывал к подрыву Крымского моста и Курской атомной электростанции.

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