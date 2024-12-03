ФСБ задержала россиянина за призывы к подрыву Крымского моста

ФСБ задержала жителя Ярославля за призывы взорвать Крымский мост и Курскую АЭС

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали жителя Ярославля, который публично оправдывал террористическую деятельность, а также призывал в сети к подрыву Крымского моста и Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

По данным ведомства, задержанный — мужчина 1966 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети») УК РФ.

Злоумышленник находится под стражей.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина одной из стран Средней Азии, который отправил денежные средства сирийским террористам.