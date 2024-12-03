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09:36, 3 декабря 2024Силовые структуры

В России мигранта отправили в тюрьму за финансирование сирийских террористов

На Камчатке суд дал 8 лет гражданину Средней Азии за финансирование терроризма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Камчатке Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина из Средней Азии, который отправил денежные средства сирийским террористам. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мигрант признан виновным в финансировании терроризма. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, иностранец, находясь на территории России, перечислил на банковский счет участника международной террористической организации денежные средства, предназначенные на вооруженную борьбу религиозных радикалов на территории Сирии.

Приговор вступил в законную силу.

25 ноября сообщалось, что в ЛНР отдали под суд гражданина Украины за финансирование полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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