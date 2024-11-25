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18:29, 25 ноября 2024Силовые структуры

В России осудят гражданина Украины за финансирование полка «Азов»

В ЛНР осудят украинца за финансирование террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ЛНР осудят украинца за финансирование полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Луганской народной республике (ЛНР).

Ему предъявлено обвинение по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый, зная, что украинское военизированное националистическое объединение «Азов» на территории России запрещено и признано террористическим, осуществил денежный перевод на счета этой организации. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма.

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