Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

В Егорьевске задержан местный житель по подозрению в финансировании терроризма

В Егорьевске задержан местный житель, который подозревается в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По данным следствия, с сентября 2022 года по март 2023 года 54-летний подозреваемый финансировал международную террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории России.

Ранее сообщалось, что украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств запрещенному в РФ «Азову» (внесен в реестр террористов Росфинмониторинга).