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11:32, 30 октября 2024Силовые структуры

Украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств «Азову»

В Ростове-на-Дону осудят украинца Семикоза за финансирование объединения «Азов»
Начало событий в новости В российском регионе задержан гражданин Украины за денежный перевод на счет «Азова»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Беловодска, который перевел денежные средства на счет украинского военизированного националистического объединения «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Молодой человек обвиняется по части 1.1. статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Материалы направлены в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, обвиняемый — Иван Семикоз. Он является гражданином Украины.

По версии следствия, все произошло в феврале 2024 года. Обвиняемый, находясь по месту жительства, перевел деньги «Азову» для оказания финансовой поддержки с помощью мобильного приложения «Ощад24/7». При этом он знал, что деятельность этой организации направлена на совершение преступлений террористического и экстремистского характера на территории России.

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      Олеся Мицкевич
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