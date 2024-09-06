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16:08, 6 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержан гражданин Украины за денежный перевод на счет «Азова»

В ЛНР поймали украинца, который переводил деньги на счет «Азова»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержан гражданин Украины, который перевел деньги на счет участников запрещенного в России террористического украинского военизированного националистического батальона «Азов». Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по ЛНР.

Мужчина обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Его задержали оперативники УФСБ России по ЛНР в Беловодском районе. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, украинец перевел деньги на счет участников «Азова» в феврале 2024 года, зная, что это объединение запрещено в России и признано террористическим.

Ранее сообщалось, что 45-летний житель Курска Виталий Ревин был задержан сотрудниками полиции за помощь полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в обнаружении и сбивании российских беспилотников над Киевом.

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      Анна Габай
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