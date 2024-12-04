Россиянина отправили на 11 лет в колонию за перевод 14 миллионов рублей террористам

УФСБ: житель Ингушетии получил 11 лет колонии за перевод ИГ 14 млн рублей

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ингушетии, который перевел 14 миллионов рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Канал финансирования терроризма был пресечен сотрудниками погрануправления ФСБ. Мужчина в Малгобеке занимался сбором материальной помощи боевикам ИГ.

Ранее 4 декабря сообщалось, что суд арестовал жителя Москвы по обвинению в содействии терроризму. Он работал менеджером по продажам в компании, которая занимается торговлей орехами и фруктами.