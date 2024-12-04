Россиянка описала школу в США фразой «шок-контент»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США, зашла в американскую школу и описала ее фразой «шок-контент». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Америке к детям-квадроберам относятся не так, как в России. Вместо того чтобы делать им замечания, в школах организуют специальные занятия и создают спортивные секции, где такие ученики могут выплескивать энергию.

Но одна вещь ввела россиянку в ступор. «Когда я увидела туалетную зону с лотками, я окончательно чокнулась. Поймите меня, когда представляешь, как реальные детки в костюмах делают свои дела в этом лотке, думаешь: "Я родилась, чтобы увидеть такое вживую?"» — задалась вопросом она.

Ершова также была в недоумении, когда увидела, как учительница объясняла детям тему, а кто-то из квадроберов сидел на ковре, стоял у окна или чертил что-то на доске, «будто им так проще было воспринимать материал».

Кроме того, путешественница рассказала об «уголках спокойствия» в американской школе, где дети могут передохнуть от активных игр, посидеть в мягком кресле, порисовать или полистать книжки. «И никому до этого нет дела: хочешь отдыхать — отдыхай, как котенок на коврике, время от времени пользуясь когтеточкой. Когтеточкой!» — ужаснулась автор.

Она пояснила, что в США квадроберы — это не проблема, а просто часть жизни некоторых людей, которую там воспринимают с улыбкой. «В России такое внедрить невозможно. А это нам вообще нужно?» — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мужчин в США фразой «не хочу замуж за американца». По ее словам, их представление о семье сильно отличается от привычного россиянам.