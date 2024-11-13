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05:24, 13 ноября 2024Путешествия

Россиянка описала мужчин в США фразой «не хочу замуж за американца»

Алина Черненко

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Российская путешественница побывала в США и описала местных мужчин фразой «не хочу замуж за американца». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что, во-первых, представление американцев о семье сильно отличается от того, которое наблюдается у россиян. «У нас в культуре семья — это не просто "близкие люди". Это тесная связь с бабушками, дедушками, обедами по выходным и долгими разговорами до глубокой ночи за чашкой чая с вареньем и сладостями», — отметила Ершова, добавив, что в Америке люди не стремятся поддерживать такую близость с родственниками.

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Во-вторых, блогерша обратила внимание на привычку жителей Штатов давать своей второй половинке слишком много свободы. В то время как в России мужчины активно интересуются тем, где и с кем их возлюбленные проводят время, в США считают, что личное пространство священно. «Пока ты не подойдешь и не заявишь о проблеме, твой партнер может даже не догадаться, что что-то не так», — удивилась россиянка.

В-третьих, Ершова рассказала, что в Америке принято разделять счет в ресторанах пополам не только на первом свидании. «Это не значит, что он не уважает вас или жадничает, просто у него так заведено. А я все-таки привыкла к мысли, что мужчина хотя бы изредка балует женщину. И дело не в деньгах, а в знаке внимания, который кажется мне важным», — заключила она.

Кроме того, путешественница заметила, что американцы привыкли улыбаться и излучать позитив в любой ситуации, ставить работу превыше всего и быть эмоционально сдержанными.

Ранее эта же тревел-блогерша описала внешний вид жителей США словами «все настолько плохо, что это шокирует». Она поразилась, что в этой стране огромное количество людей с лишним весом, которым даже трудно самостоятельно передвигаться.

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