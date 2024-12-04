Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:07, 4 декабря 2024Россия

Россиянка трясла и била дочь по лицу в автобусе и попала на видео

В Воронеже мать трясла и била дочь по лицу в автобусе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Воронеже мать трясла и била дочь по лицу в автобусе. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Жители Шилово (Воронеж)».

На опубликованных кадрах видно, как россиянка сильно трясет сидящую у нее на коленях дочь. При этом девочка плакала и вырывалась из рук матери. По словам очевидцев, женщина также била ребенка по лицу и об окно автобуса в течение всей поездки.

Происходящим на видео заинтересовались в Следственном комитете. В ведомстве сообщили о проведении проверки.

Ранее в Москве на детской площадке мать трясла и била грудного ребенка. Очевидцы сняли на видео, как женщина ругается матом на ребенка и грозит сдать его в детдом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Актер Калкин объяснил отказ показывать детям «Один дома»

      51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь примерили нижнее белье для рекламы

      Лобовое стекло самолета с пассажирами на борту треснуло из-за удара молнии

      Небензя высказался об отношении Киева к детям

      Российский военный отвлек на себя миномет и спас сослуживцев

      Разгадана тайна рентгеновского излучения

      Глава Международной федерации гимнастики обратился к Латыниной

      На Украине заявили о худшей ситуации с начала конфликта

      Российский депутат на машине провалился в яму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше