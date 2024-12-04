Россиянка трясла и била дочь по лицу в автобусе и попала на видео

В Воронеже мать трясла и била дочь по лицу в автобусе

В Воронеже мать трясла и била дочь по лицу в автобусе. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Жители Шилово (Воронеж)».

На опубликованных кадрах видно, как россиянка сильно трясет сидящую у нее на коленях дочь. При этом девочка плакала и вырывалась из рук матери. По словам очевидцев, женщина также била ребенка по лицу и об окно автобуса в течение всей поездки.

Происходящим на видео заинтересовались в Следственном комитете. В ведомстве сообщили о проведении проверки.

Ранее в Москве на детской площадке мать трясла и била грудного ребенка. Очевидцы сняли на видео, как женщина ругается матом на ребенка и грозит сдать его в детдом.

