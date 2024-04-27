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10:03, 27 апреля 2024Россия

Мать избила и обматерила грудного ребенка на детской площадке в Москве

Shot: в Москве на детской площадке мать избила и обматерила грудного ребенка

В районе Западное Дегунино на севере Москвы мать избила и обматерила грудного ребенка, потому что он не переставал кричать. Женщина также трясла его, чтобы успокоить, пишет Telegram-канал Shot.

Очевидцы сняли на видео, как женщина ругается матом на ребенка и грозит сдать его в детдом. По словам местных, до того, как они включили камеру, мать несколько раз ударила грудничка по голове. Ранее жители уже обращали внимание на агрессию москвички, в связи с чем они планируют показать видео сотрудникам правоохранительных органов и органам опеки.

В феврале жительница Мордовии заклеила рот плачущему сыну и сняла это на видео. На кадрах видно ребенка, вокруг нижней части головы которого обмотана липкая лента. На протяжении видео он молчит. После публикации видео мальчика изъяли.

До этого в Екатеринбурге мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее. Россиянин зажал рот рукой плачущей девочке, тем самым пытаясь ее успокоить. Через какое-то время ребенок перестал дышать.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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