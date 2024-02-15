Россиянка заклеила плачущему ребенку рот скотчем и сняла его на видео
Жительница Мордовии заклеила плачущему ребенку рот скотчем и сняла его на видео
Жительница Республики Мордовия заклеила рот плачущему ребенку. Видеозапись опубликовала пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.
На кадрах видно ребенка, вокруг нижней части головы которого обмотана липкая лента. На протяжении видео ребенок молчит.
После публикации видео ребенка изъяли, он находится в специализированном учреждении. В отношении его матери возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего.
Ранее в Воронеже мужчина проломил череп годовалому ребенку. Мать привезла пострадавшего в больницу только на следующее утро. Врачи диагностировали у него перелом теменной кости и закрытую черепно-мозговую травму.