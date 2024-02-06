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11:46, 6 февраля 2024Россия

Россиянин проломил череп годовалому ребенку

В Воронеже мужчина избил годовалого ребенка, сломав ему теменную кость

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Мужчина проломил череп полуторагодовалому ребенку в Воронеже. Подробности происшествия приводит Telegram-канал «Вести Воронеж».

По данным канала, 41-летний россиянин приехал в регион из Белгородской области. Находясь в гостях, во время общения с находившимися в доме людьми он вышел из себя и ударил ребенка по голове.

Мать привезла ребенка в больницу только на следующее утро. Врачи диагностировали у него перелом теменной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Ране жительница Татарстана избила ребенка с криком «я из тебя сделаю мужика». На снятой домофоном видеозаписи россиянка бьет плачущего мальчика, держа в руках бутылку пива.

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      Алан Босиков
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