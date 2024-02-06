Россиянин проломил череп годовалому ребенку

В Воронеже мужчина избил годовалого ребенка, сломав ему теменную кость

Мужчина проломил череп полуторагодовалому ребенку в Воронеже. Подробности происшествия приводит Telegram-канал «Вести Воронеж».

По данным канала, 41-летний россиянин приехал в регион из Белгородской области. Находясь в гостях, во время общения с находившимися в доме людьми он вышел из себя и ударил ребенка по голове.

Мать привезла ребенка в больницу только на следующее утро. Врачи диагностировали у него перелом теменной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Ране жительница Татарстана избила ребенка с криком «я из тебя сделаю мужика». На снятой домофоном видеозаписи россиянка бьет плачущего мальчика, держа в руках бутылку пива.