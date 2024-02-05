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16:12, 5 февраля 2024Россия

Избиение россиянкой ребенка с криками «я из тебя сделаю мужика» попало на видео

Жительница Татарстана избила ребенка, ударила его об стену и попала на видео

Жительница Татарстана избила ребенка, ударила его об стену и попала на видео. Кадры с камеры домофона публикует сообщество «Набережные Челны Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, как россиянка тащит за капюшон ребенка, которому на вид не больше четырех-пяти лет. В руках у женщины бутылка пива, она громко матерится и, когда ребенок спотыкается на дороге, россиянка волочит того по земле. Когда женщина подходит к подъезду жилого дома, то принимается наносить несовершеннолетнему удары и швыряет его об стену подъезда. Избиение она сопроводила криками «я из тебя сделаю мужика».

Как отметили в сообществе, женщина не живет в этом доме и подъезде. Региональная прокуратура уже отреагировала на публикацию и сообщила о начале проверки. «При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что пьяный вахтовик из Ингушетии избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области. Позже он заявил, что нанес ребенку удары, так как принял его за манекен.

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      Марк Леонов
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