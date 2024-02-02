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09:04, 2 февраля 2024Россия

Избивший детсадовца в российском магазине 55-летний вахтовик объяснился

«112»: избивший мальчика в магазине под Курском вахтовик принял его за манекен

Кадр: Telegram-канал «112»

Вахтовик из Ингушетии, который избил четырехлетнего мальчика в магазине в Курчатове под Курском, заявил, что будучи пьяным принял ребенка за манекен. Такое объяснение россиянина привел Telegram-канал «112».

Как утверждает издание, мужчина стал давать показания. 55-летнего вахтовика сильно удивило, что он проснулся в изоляторе временного содержания.

Он также не заметил, что «манекен» в момент нанесения удара двигался. По данным «112», агрессором уже заинтересовались представители Следственного комитета России. Пострадавший детсадовец серьезных травм не получил, его осмотрели врачи и опустили домой к родителям.

Все произошло 1 февраля, когда мать с мальчиком выбирали продукты в магазине в Курчатове. К ребенку подошел мужчина в темных очках и так сильно ударил его по голове, что тот отлетел. Первой отреагировала мать пострадавшего, встав на пути агрессора. Затем подоспел, предположительно, отец малыша. Он несколько раз ударил напавшего. Позже вахтовика скрутили сотрудники полиции и увезли в отдел.

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      Анна Щербакова
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