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13:31, 2 февраля 2024Силовые структуры

Ударивший ребенка в магазине россиянин стал фигурантом дела

В Курчатове возбудили дело в отношении мужчины, ударившего ребенка в магазине

Кадр: Telegram-канал Mash

В Курчатове Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, будучи пьяным, напал на ребенка с кулаками в местном магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Действия напавшего квалифицировали как покушение на убийство малолетнего. По данным СК, инцидент произошел 1 февраля. Уроженец Республики Ингушетия в состоянии алкогольного опьянения беспричинно ударил чужого ребенка кулаком в голову.

Мужчина задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Позже задержанный заявил, что принял ребенка за манекен. Он сильно удивился тому факту, что оказался в полиции, уточняет Telegram-канал «112».

Пострадавшего осмотрели врачи и не нашли у него серьезных травм. Ребенка отпустили домой под присмотр родителей.

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      Любовь Ширижик
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