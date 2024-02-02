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14:05, 2 февраля 2024Силовые структуры

Ударивший ребенка в магазине пьяный россиянин попал на видео

Камера сняла на видео пьяного мужчину, ударившего ребенка в магазине Курчатова
Начало событий в новости Ударивший ребенка в магазине россиянин стал фигурантом дела

В магазине города Курчатова 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил четырехлетнего ребенка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как пьяный мужчина подходит к ребенку и неожиданно бьет его в голову. От полученного удара мальчик упал. Нападавшего остановила покупательница в магазине.

Нетрезвого агрессора задержала полиция, сообщает Baza. По данным издания, задержанный — 55-летний вахтовик из Ингушетии. Протрезвев, он дал показания, заявив, что принял ребенка за манекен, а когда проснулся в изоляторе, сильно удивился.

Пострадавший осмотрен врачами и уже находится дома. Серьезных травм он не получил. СК России по Курской области возбудил уголовное дело.

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      Анна Габай
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