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12:24, 15 мая 2023Россия

В российском городе мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее

РЕН ТВ: в Екатеринбурге мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее. Об этом сообщает в понедельник, 15 мая, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 25-летний горожанин остался с маленьким ребенком наедине. В это время мать девочки была на работе.

Россиянин зажал рот рукой плачущей девочке, тем самым пытаясь ее успокоить. Через какое-то время ребенок перестал дышать.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть двухлетней девочки.

3 мая сообщалось, что в Курской области пятимесячный ребенок задохнулся в коляске во время сна пьяной матери.

Позже прокурор Золотухинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу россиянки.

До этого в Санкт-Петербурге женщина во сне задушила двухмесячную дочь.

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Анна Щербакова
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