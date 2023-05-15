В российском городе мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее

РЕН ТВ: в Екатеринбурге мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее

В Екатеринбурге мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее. Об этом сообщает в понедельник, 15 мая, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 25-летний горожанин остался с маленьким ребенком наедине. В это время мать девочки была на работе.

Россиянин зажал рот рукой плачущей девочке, тем самым пытаясь ее успокоить. Через какое-то время ребенок перестал дышать.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть двухлетней девочки.

3 мая сообщалось, что в Курской области пятимесячный ребенок задохнулся в коляске во время сна пьяной матери.

Позже прокурор Золотухинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу россиянки.

До этого в Санкт-Петербурге женщина во сне задушила двухмесячную дочь.