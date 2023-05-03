В российском регионе младенец задохнулся в коляске во время сна пьяной матери

В Курской области пятимесячный ребенок задохнулся в коляске во время сна пьяной матери

В Курской области младенец погиб в коляске во время сна пьяной матери. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По данным ведомства, в марте пьяная 32-летняя жительница российского региона находилась дома с пятимесячным ребенком — он спал в коляске. Когда женщина уснула, младенец перевернулся на живот и сместился в коляске, из-за чего его шея оказалась зажата в металлической конструкции коляски.

Пятимесячный ребенок скончался от механической асфиксии. Прокурор Золотухинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу женщины.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина во сне задушила свою двухмесячную дочь. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти на теле ребенка, семья погибшей девочки благополучная и не стоит на учете.