Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка во сне задушила двухмесячную дочь

В Санкт-Петербурге женщина во сне задушила двухмесячную дочь

Фото: Isaac Del Toro / Unsplash

В Санкт-Петербурге женщина во сне задушила свою двухмесячную дочь. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудников правоохранительных органов на место вызвал отец новорожденной. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти на теле ребенка. Уточняется, что семья погибшей девочки благополучная и не стоит на учете.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Иран начал массово завозить в Россию неизвестные грузы
Муж Монеточки отреагировал на сообщения об объявлении певицы в розыск
Российские фигуристы ответили на вопрос о мотивации после отстранения
Тишковец анонсировал «колотун и дубак» в Москве
Обыски у модераторов связанного с экс-депутатом Госдумы канала попали на видео
Принят на дежурство первый российский радиолокационный спутник морской разведки
У модераторов связанного с экс-депутатом Госдумы канала начались обыски
Названы последствия от утечки мазута для Запорожской АЭС
В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме пострадал человек
Российские банки стали продавать наличную валюту «дружественных» стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.