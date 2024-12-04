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18:52, 4 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка зарубила топором мешавшую ей смотреть сериал сестру

Жительница ЛНР зарубила топором двоюродную сестру, мешавшую ей смотреть сериал
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Юрьевки в Луганской народной республике (ЛНР) зарубила топором двоюродную сестру, которая мешала ей смотреть сериал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, женщина приехала к родственнице, чтобы ухаживать за ней после операции, и осталась у нее жить. Хозяйке дома не нравилась тяга сестры к сериалам, и несколько раз она просила ее досмотреть киноленту у себя дома.

Последний конфликт перерос драку, в ходе которой жительница ЛНР схватилась за топор и несколько раз ударила им родственницу. Потерпевшая не выжила, злоумышленницу задержали сотрудники силовых структур.

Женщина во всем созналась. Следователи уже предъявили ей обвинение.

Ранее в подмосковном Чехове задержали 62-летнего электрика, который пытался зарубить топором 42-летнего инвалида специальной военной операции.

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