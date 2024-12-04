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14:29, 4 декабря 2024Россия

Россиянки на видео высмеяли инвалида-колясочника словами «к нам подкатывало вот это»

В Краснодарском крае девушки унизили попытавшегося познакомиться с ними инвалида
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодарском крае две девушки высмеяли инвалида-колясочника, который попытался с ними познакомиться. Видео, снятое россиянками, опубликовал Telegram-канал «Жесть Краснодар».

На кадрах две девушки делятся впечатлениями от встречи, сопровождая речь нецензурной бранью. «К нам сейчас подкатывало вот это в прямом смысле, — смеясь говорят россиянки и направляют камеру на мужчину в инвалидной коляске. — Мы настолько уже опустились. (...) Вот такие дела. Улов не плохой».

Предположительно, девушки разместили видео в своих соцсетях, после чего оно распространилось по сети, вызвав резонанс.

Как следует из сообщения регионального МВД, ролик, предположительно, снят в Армавире. Полиция начала проверку.

Ранее во Владивостоке прохожий напал на мужчину на инвалидной коляске, избив его стеклянной бутылкой и его же коляской. В результате пострадавший попал в больницу с травмами головы и резаными ранами. По его словам, преступник напал на него без видимых причин.

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