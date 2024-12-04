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10:45, 4 декабря 2024Россия

Россиянку заставили уволиться из-за беременности

В Первоуральске сотрудницу ветклиники заставили уволиться из-за беременности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freestocks / Unsplash

В городе Первоуральск Свердловской области сотрудницу ветеринарной клиники заставили уволиться из-за беременности. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

Российскому врачу пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за угроз увольнения по статье и создания проблем при дальнейшем трудоустройстве.

В тот же день руководство издало приказ об увольнении женщины следующим днем, не оставив ей возможности остаться с отработкой в две недели.

Беременная обратилась в прокуратуру. После проверки дело передали в суд, где клинику обязали выплатить женщине 115 тысяч рублей и восстановить на службе.

Ранее сообщалось, что в роддоме клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного в Ульяновске беременной по ошибке вкололи не тот препарат.

ЖЗЛ
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