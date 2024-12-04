Российская стримерша обозвала сотрудника табачного магазина «скуфом» и попала под арест

В Сочи суд арестовал на двое суток обозвавшую скуфом мужчину стримершу

В Сочи суд назначил административный арест стримерше из Пензы за то, что обозвала сотрудника табачного магазина скуфом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ее признали виновной по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Арест будет длиться двое суток.

Из-за того, что осужденной не предложили кофе, она в оскорбительной форме обрушила свой гнев на сотрудника табачного магазина. В выражениях она не стеснялась, все происходящее записала на видео и выложила в интернет. На кадрах слышно, что она кричала: «Зажал кофе, жадный скуф».

Ранее в Вологде суд приговорил ранее неоднократно судимого местного жителя к одному году лишения свободы условно за драку с полицейским.