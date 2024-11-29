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20:40, 29 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивист отделался условным сроком за драку с полицейским

В Вологде суд приговорил мотоциклиста к году условно за драку с полицейским
Варвара Митина (редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Вологде суд приговорил ранее неоднократно судимого местного жителя к одному году лишения свободы условно за драку с полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

Днем 6 июля силовики заметили водителя на мотоцикле, который нарушал правила. Они попытались его остановить, однако мужчина проигнорировал сотрудников ДПС. В результате его удалось задержать только во время преследования. В ходе разбирательств нарушитель ударил одного из сотрудников ДПС, после чего обхватил его шею рукой и продолжил оказывать сопротивление. Параллельно с этим осужденный ругался матом.

Ранее в центре Москвы был задержан мотопутешественник Василий Буров, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться, однако сбил пенсионерку.

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