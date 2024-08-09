Скрывавшийся от полиции российский мотопутешественник сбил пенсионерку

Мотопутешественник Буров пытался скрыться от ГАИ и сбил пенсионерку в Москве

Российский мотопутешественник Василий Буров был задержан полицией после того, как нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться, однако сбил пенсионерку в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дежуривший на пересечении улиц Дурова и Щепкина наряд мотобатальона заметил выехавшего на полосу встречного движения байкера. Его попытались остановить, но Буров врезался в правоохранителей, а затем совершил столкновение с припаркованным такси. После этого мотоциклист свернул в Протопоповский переулок, где наехал на пожилую женщину.

К этому времени полицейские нагнали Бурова и задержали. Начата проверка.

6 августа сообщалось, что в Уфе 29-летний водитель большегруза переехал 85-летнюю пенсионерку на тротуаре на проспекте Октября, когда сдавал назад.