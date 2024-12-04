Российские военные ликвидировали до ста террористов в Сирии

Российские военные за сутки уничтожили до 100 террористов и 12 танков в Сирии

Российские военнослужащие за сутки ликвидировали до ста террористов в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Об этом заявил в ходе брифинга замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он указал, что ракетно-бомбовые удары наносились по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков, складам боеприпасов, военной техники, а также по позициям зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Уничтожено до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО БМ-21, 27 единиц автомобильной техники, три миномета, пункт управления и склад боеприпасов», — уточнил Игнасюк.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама.