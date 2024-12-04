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20:33, 4 декабря 2024Экономика

Российский депутат на машине провалился в яму

Саратовский депутат облдумы Ванцов на машине провалился в неогороженную яму
Полина Кислицына (Редактор)
Александр Ванцов

Александр Ванцов. Кадр: Саратов 24 / YouTube

Депутат Саратовской областной думы, член партии «Родина» Александр Ванцов во время поездки на автомобиле провалился в траншею на стройплощадке скоростного трамвая. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «СарИнформ».

Инцидент произошел вечером 27 ноября на улице Фруктовый проезд. Возвращаясь домой на своем Daewoo Matiz, парламентарий угодил в неогороженную яму, которую рабочие вырыли возле путей маршрута № 8. «Еду, темнотища... Бах! И я не понял, куда попал. Я вылез и (подумал): "Ну Ванцов! Ну попал". Надо было (самому) выйти, поставить ограждения, взять жезл и руководить, чтобы народ туда не попал. Ладно, Ванцов попал — это мелочи жизни! Но там дети и жители этого микрорайона», — посетовал депутат, добавив, что дороги на этой улице находились в плохом состоянии и до реконструкции трамвайных путей.

Сразу после попадания авто в яму Ванцов позвонил в экстренные службы и министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Петаеву, которому за день до происшествия жаловался на то, что возле стройплощадок для реконструкции трамвайных путей нет ограждений. Через полчаса после случившегося они появились на месте ЧП. На следующий день депутат направил обращение главе региона Роману Бусаргину с просьбой решить проблему.

Ранее в этот же день стало известно, что в Благовещенске мальчик провалился под лед по пути в школу и провел в яме с холодной водой час.

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