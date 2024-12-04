Российский штурмовик рассказал о новогодних боях с ВСУ

Российский боец Смайл о новогодних боях с ВСУ: 31 декабря залетали на позиции

Вооруженные силы (ВС) России вели бои с украинскими войсками даже в канун Нового года. О новогодних боях с украинской армией рассказал российский штурмовик с позывным Смайл, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По словам бойца, 31 декабря он и его сослуживцы участвовали в бою, после чего вернулись в расположение, где их поздравил командир. После этого бои продолжились.

«Мы залетали на позиции 31 декабря. В 12 часов ночи нас командир роты всех поздравил с Новым годом, а утром мы дальше пошли давить нацистов», — рассказал Смайл.

Ранее российский штурмовик рассказал о часовом разговоре с противником во время боя. По словам военнослужащего, все это время он уговаривал украинского бойца сдаться в плен, параллельно они вели перестрелку.