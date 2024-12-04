Российский военный отвлек на себя миномет и спас сослуживцев в ДНР

Российский военный Алексей Свистунов с позывным Саломон рассказал, как отвлек на себя миномет, спасая сослуживцев в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит RT.

По словам Свистунова, это произошло в марте 2023 года, тогда он вместе с группой выдвинулся забрать раненного в шею бойца, однако их постоянно обстреливали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Тогда военные побежал с носилками, чтобы минометчики переключились на него.

«Я слышал выходы мины из ствола. Знал, что до момента прилета проходит восемь секунд, бежал зигзагами. Там на улице стоял экскаватор, и на шестой секунде я заполз под него», — рассказал Свистунов. Затем, по его словам, начал работать второй миномет, также над ним завис дрон.

Осколком мины военному оторвало ногу, он сообщил об этом по рации и потерял сознание. Его спас командир.

Ранее сообщалось, что сапер Евгений Кучеров спас раненого штурмовка в зоне специальной военной операции и лишился части ноги. Военнослужащие находились в заминированном лесу. Команда Кучерова проделала там безопасную тропу, по которой он эвакуировал раненого бойца.