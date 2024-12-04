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15:48, 4 декабря 2024Мир

Шольц исключил отправку немецких военных на Украину

Reuters: канцлер Германии Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует Reuters.

«Исключено, что мы в нынешней ситуации отправим на Украину войска или немецких военнослужащих. Я всегда ясно заявлял об этом, и так это и останется», — сказал глава кабмина.

Ранее высокопоставленные источники сообщили французскому агентству Agence France-Pressе, что власти европейских стран обсуждают возможность развертывания военного контингента для обеспечения скорейшего введения режима прекращения огня на Украине.

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