Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России после поездки в Киев

Шольц отказался разрешать ВСУ наносить удары вглубь России после поездки в Киев

Германия не разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России и не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего визита на Украину, передает Reuters.

«По моему мнению, уже озвученные ранее мной решения остаются неизменно правильными: Германия не разрешит наносить ВСУ удары опасным оружием, которое мы поставили Киеву, вглубь российской территории. Это в том числе касается и крылатых ракет. Я также призываю союзников сохранять спокойствие при принятии решений по поддержке Украины», — отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что «будет продолжать делать все возможное» для того, чтобы не допустить эскалации на Украине, а также прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

2 декабря Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.