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05:47, 4 декабря 2024Россия

Скандального мэра российского города уволят

Губернатор Солодов поручил уволить мэра Елизово Гаглошвили из-за утраты доверия
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: SnapSaga / Unsplash

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово Артема Гаглошвили. Об этом заявила пресс-служба правительства российского региона.

«Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть», — подчеркнул глава Камчатского края. Как указал Солодов, мэр получил условный срок по статье о хулиганстве, что свидетельствует об утрате доверия должностным лицом.

«Прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», — добавил он.

Ранее на Камчатке силовики задержали Артема Гаглошвили за хулиганство. Отмечается, что мэр уже фигурировал в нескольких скандалах. Так, 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, но Гаглошвили отказался проходить медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года он устроил драку на базе отдыха, которая попала на видео.

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