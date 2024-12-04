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09:55, 4 декабря 2024Силовые структуры

Следствие оценило размер ущерба по делу бывшего замминистра транспорта России

«Ъ»: следствие оценило ущерб по делу экс-замглавы Минтранса РФ в 240 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ущерб по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего замминистра транспорта России Алексея Семенова оценивается в 240 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследование против чиновника началось на основании материалов оперативной разработки сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Они выявили хищения при реализации госконтракта, заключенного Минтрансом с подведомственным ФГУП «Защитаинфотранс». Дело было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России 26 ноября. Ранним утром следующего дня силовики пришли с обысками к Семенову и второму фигуранту дела — бывшему гендиректору ФГУП Вячеславу Смирнову.

28 ноября им предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), а 29 ноября Дорогомиловский суд Москвы арестовал их до 26 января 2025 года.

Адвокат замминистра Павел Фабрици заявил, что по подписанному контракту нарушений быть не могло. Он считает, что Семенова привлекли к уголовной ответственности только потому, что он как должностное лицо в рамках своих полномочий подписывал документы, подготовленные подчиненными.

Оба фигуранта отрицают свою вину, защита обжаловала их арест.

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