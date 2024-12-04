Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро

Собянин: следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году

Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

«Когда-то строительство замедлялось, когда-то ускорялось. Сейчас оно идет просто гигантскими темпами, обгоняя советские. Москвичи сегодня с удовольствием видят, что появляются новые станции. Причем это станции не какие-то, знаете, проходные, стандартные, невзрачные, а первоклассные», — сказал глава города.

Также Собянин отметил, что к 2030 году завершатся основные работы по строительству Бирюлевской линии метро. В данный момент специалисты занимаются проектированием новой ветки, а также подготовкой площадок.

Ранее появилась информация, что участок Троицкой линии московского метрополитена от станции «Корниловской» до «Новомосковской» откроют 25 декабря 2024 года. Telegram-канал «РМТМ | «Развитие метрополитена и транспорта в Москве» утверждает, что работы на них близятся к завершению.