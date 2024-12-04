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10:45, 4 декабря 2024Путешествия

Сотни пассажиров столкнулись с задержкой рейсов в аэропортах Сибири

Авиарейсы были задержаны в аэропортах Сибири из-за непогоды
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Сотни пассажиров столкнулись с задержкой рейсов в аэропортах Сибири из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В частности, прием и вылет воздушных судов ограничен в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева. Задерживаются рейсы авиакомпаний «Сибирь», NordStar, Red Wings и «КрасАвиа» в Москву, Сочи, Новосибирск, Абакан, Челябинск, Уфу, Красноярск и Диксон. Вылета ожидают более 500 пассажиров.

В аналогичной ситуации оказались путешественники в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина и международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. В источнике также говорится, что Норильская, Новосибирская, Красноярская и Абаканская транспортные прокуратуры будут следить за исполнением законодательства о защите прав пассажиров.

В конце ноября пассажиры авиакомпании Nordwind, направлявшиеся из России на Кубу, застряли в аэропорту на пять часов из-за задержки вылета. Она была связана с извещением авиавластей островного государства о дефиците топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны.

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