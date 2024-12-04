Сотрудники полиции арестовали сбившего женщину и полицейского россиянина

В Уфе арестовали сбившего женщину и сотрудника ДПС нетрезвого водителя

В Уфе сотрудники полиции арестовали сбившего женщину и сотрудника ДПС нетрезвого водителя. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным агентства, 3 декабря 37-летний мужчина на автомобиле Kia Rio объезжал место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной Nissan Terrano, которую от удара отбросило на участников ДТП. В результате этого в больницу попали сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС) и женщина. Ее врачи спасти не смоги.

Ранее сообщалось, что сбежавшего с места ДТП после наезда на россиян водителя арестовали на полмесяца.