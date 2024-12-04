Стало известно о контроле ВС России над высотками в Курахово

Рогов: ВС России взяли под контроль большую часть высоток в Курахово

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль большинство высотных зданий в Курахово в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Большая часть высоток перешла под контроль российской армии», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о продвижении ВС России в населенном пункте в ДНР. По его информации, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули район высоток и отступают к западным границам города.

Ранее депутат Верховной заявила о потере Курахово и Дзержинска «в эти минуты». По ее словам, это стало следствием того, что подразделения ВСУ после потери Авдеевки «отвели в голое поле».