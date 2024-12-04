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11:44, 4 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о потере Курахово и Дзержинска «в эти минуты»

Депутат Рады Сюмар: ВСУ в эти минуты теряют Курахово и Дзержинск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в эти минуты отступают и теряют Курахово и Дзержинск. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар на заседании парламента страны, пишет РИА Новости.

«В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк (украинское название Дзержинска — прим. «Ленты.ру»). И эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле», — заявила украинский парламентарий.

Она добавила, что на Украине отсутствуют конкретные предложения по строительству фортификаций. Сюмар заявила, что никаких шагов в этом направлении не было даже после череды провалов на фронте.

Ранее украинский аналитический портал Deep State признал продвижение российских войск на кураховском и покровском направлениях. Сообщается, что армия России смогла закрепиться в центре Курахово.

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