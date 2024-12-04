Соратники Байдена ополчились на президента из-за помилования его сына

WSJ: демократы раскритиковали решение Байдена о помиловании его сына Хантера

Американские законодатели, включая многих демократов, раскритиковали решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, поскольку оно политизирует Министерство юстиции и создает систему неравного правосудия. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам некоторых сторонников Байдена, самой большой ошибкой было настойчивое требование Белого дома о том, что президент никогда не оформит помилование, даже если такое заявление было политически целесообразным, пока Байден вел кампанию против Дональда Трампа за второй срок.

Майкл ЛаРоса, бывший помощник первой леди США Джилл Байден, подчеркнул, что хотя и согласен с решением президента о помиловании, выбранное для этого время и резкий поворот в вопросе «заставляют Байдена выглядеть в лучшем случае неискренним, а в худшем — лживым». «Он никогда не должен был закрывать дверь так полностью. Это всегда была 100 процентов грубая политика», — сказал он.

Отмечается, что юридические проблемы Хантера Байдена постоянно омрачали президентство его отца и порой всплывали при самых необычных обстоятельствах, в том числе в прошлом месяце, когда Трамп упомянул об этом во время встречи в Овальном кабинете вскоре после выборов.

Как уточняют источники, некоторые бывшие помощники также разочарованы таймингом для объявления помилования, поскольку оно было сделано в момент, который отвлек внимание от усилий демократов довести до сведения общественности, что некоторые номинанты в кабинет Трампа являются противоречивыми личностями. Также вызывает вопросы, почему Байден критиковал Министерство юстиции, курировавшее судебные преследования, вместо того, чтобы основывать решение исключительно на своей роли обеспокоенного отца.

Ранее стало известно, что Байден решил помиловать своего сына во время ужина в честь Дня благодарения в семейном кругу. Президент сделал такой выбор, поскольку начал беспокоиться, что предстоящее вынесение приговора сыну будет особенно тяжелым для Хантера и его большой семьи.