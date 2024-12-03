Близкое окружение Байдена раскрыло причину помилования его сына

Politico: Байден решил помиловать сына во время Дня благодарения

Президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера Байдена во время ужина в честь Дня благодарения в семейном кругу. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на человека из близкого окружения американского лидера.

«Байден, который сказал, что он решил в выходные на День благодарения искупить преступления Хантера, начал беспокоиться о том, что предстоящее вынесение приговора его сыну будет особенно тяжелым для Хантера и его большой семьи», — приводит журнал слова источника.

При этом агентство Associated Press (AP) со ссылкой на три источника также уточняет, что решение о помиловании стало неожиданностью для многих в Белом доме. В частности, многие сотрудники администрации Байдена полагали, что президент будет до последнего откладывать этот вопрос, вплоть до окончания срока своих полномочий 20 января следующего года.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что, помиловав своего сына Хантера, Байден уничтожил основные аргументы демократов против Трампа о том, что он хочет разрушить систему правосудия и будет игнорировать ее в свое правление. В частности, они выражают опасения, что теперь критика в адрес Трампа за неуважение к праву и преследование по политическим мотивам выглядят смехотворно, так как Байден публично заявил, что не верит в справедливость судебного процесса.