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16:37, 4 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о потере ВСУ территорий размером с Нью-Йорк

The Guardian: Украина потеряла за ноябрь территории размером с Нью-Йорк
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Самым худшим месяцем для Украины стал ноябрь 2024 года, так как за это время Киев потерял территории размером с Нью-Йорк. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

«В ноябре Украина потеряла (…) территорию, эквивалентную площади Нью-Йорка, — это худший месячный показатель», — говорится в материале.

По данным газеты, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ноябре 1202 квадратных километра, что примерно равно площади американского города (1223 квадратных километра). Уточняется, что в 2023 году российские военные взяли под контроль 2233 квадратных километра, а в 2024-м — около 2656 квадратных километров.

Ранее стало известно, что российские войска за три месяца наступления в Донбассе взяли под контроль более 60 населенных пунктов. На карте продвижения видны основные удары ВС России — в направлении Курахово и Великой Новоселки. Кроме того, она показывает, какими темпами силы РФ взяли под контроль крупные населенные пункты — Угледар, Горняк, Украинск и Селидово.

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